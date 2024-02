Apple eelistas selle asemel kuulata Räniorus ringlevat narratiivi, et autotööstuses on algamas uus ajastu, mis ühendab sujuvalt tarkvara riistvaraga ning teeb lõpu vanadele autotootjatele.

Tagantjärele on Apple olnud sunnitud tunnistama, et oma auto väljatöötamine osutus sama raskeks kui oma teleri tegemine. Apple mattis maha mõtte hakata tootma telereid juba aastaid tagasi, ja sel nädalal teatasid firma juhid oma meeskonnale, et ka elektriauto projekt on peatatud.