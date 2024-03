WSJ: Ukraina sõja uus faas on kaevata, kaevata, kaevata

Moskva teab, et ukrainlastel napib nii värskeid sõdureid kui laskemoona. USA ja Euroopa ei suuda Kiievit kiiresti taasrelvastada. Ukraina ametnike ja sõjakomandöride sõnutsi on Venemaa praegune taktika pisteliste rünnakutega pinda sondeerida ning kasutada kättevõidetud initsiatiivi selleks, tulla juba kevadel suuremale pealetungile.

«Selleks, mis praegu toimub, on Venemaa valmistunud pikemat aega. Nad on kogunud piisavalt mehi ja ressursse, et survestada mitut liikumistelge korraga,» ütles Ukraina 3. ründebrigaadi komandöri asetäitja Maksõm Žorin, kes taandus oma üksusega veebruaris Avdijivkast.