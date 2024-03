Ühel äsjasel äripäeval seisis Panama kanali järjekorras üle viiekümne laeva, lastiks propaan, toidukraam ja mida kõike veel. Pikaleveninud põua tõttu on kanalikäitaja läbisõitude arvu koomale tõmmanud, mistõttu tuleb sabas passida kauem. Laevnikelt kasseeritav toll on nüüd normaalsest kaheksa korda soolasem.

Suessi probleemid on geopoliitilised ja Panama omad kliimapõhised, kuid globaalset kaubavahetust kõigutavad mõlemad. Kahe kanali kaudu veetavad kogused on kukkunud enam kui kolmandiku. Pikale ümbersõidule on suunatud sajad laevad – tulemuseks tarneviivitused, kõrgemad transpordikulud ja kohalike kogukondade majanduskrahh.