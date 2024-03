Saksa kantsler Olaf Scholz ütles, et Euroopa riigid hakkavad kasutama ligi 300 miljardi dollari ulatuses külmutatud Venemaa varadest laekuvat ettenägematut tulu relvaostude toetamiseks Ukrainale. See on esimene kord, kui Berliin sellisele ideele poolehoidu on väljendanud.