«Neli meist on haavatud – tõsiselt haavatud – ja kõndida me ei saa. Üks saab, aga hädavaevu,» rääkis 31-aastane Žõtnik 15. veebruaril võetud videokõnes. Ja lisas, et kuues mees jäi nendega, et aidata. «Kõik ohvitserid on läinud – viimne kui üks. Nad jätsid meid siia maha.»