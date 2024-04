WSJ: Venemaa kahekordistas lõhkeaine komponendi importi – Lääne abiga

Püssirohu komponendina kasutatava nitrotselluloosi import Venemaale kasvas 2022. aastal 70 protsenti ning kerkis 2023. aasta keskpaigaks 3039 tonnile, mis on 2021. aastast ligi kaks korda rohkem.

Nitrotselluloosi on maailmaturul nappinud, selle hinnad seetõttu kerkinud ning kaitsefirmad kogu maailmas on pidanud maadlema hankeraskustega. Kuna nitrotselluloosi esmane kasutusala on laskemoon ning ainele rakenduvad rahvusvahelised kaubanduspiirangud, toodab seda vaid käputäis riike.