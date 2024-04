WSJ: Miks sisserändest on saanud Ameerika valija küsimus nr 1

Viimaste aastatega püstitab illegaalne immigratsioon järjepanu rekordeid ning järjest enam peegeldub see ka valijate nagu Cousinsi muremõtetes, kes selle isegi inflatsioonist ja majandusest tähtsamaks seavad. Valijad muretsevad, et illegaalide sissevool hakkab mõjutama teisi eluvaldkondi – kuritegevusest fentanüüli ning rahvusliku julgeoleku ja riigikulutusteni – ning on nördinud, et Washington on ohjad käest lasknud.