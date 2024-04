WSJ: Selgub, et Saksamaa ongi valmis kaitsele raha kulutama

Valitsuste palet peegeldab raha ning erifond näitab, et Berliinil ongi kaitsekavadega tõsi taga. Scholz saavutas parteidevahelise kokkuleppe konstitutsiooni kohendamiseks nii, et need 100 miljardit paikneks väljaspool bilanssi ning tavakohasele hobusekauplemisele ei alluks. Kummalisel kombel on suudetud tõrjuda huvigruppide katseid kangutada fondist raha kliimameetmeteks või diplomaatilisteks sehkendamisteks – ka ju «julgeoleku» nimel.