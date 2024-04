WSJ: Saksamaa vinnab Hiinat vahendama Ukraina rahu

Juba kolmandat aastat kestva konflikti lahenemine läbirääkimiste teel on lähitulevikus siiski ebatõenäoline. Kiiev on kinnitanud, et ei aktsepteeri midagi vähemat kui Vene vägede täielik taandumine ja reparatsioonid. Moskva on öelnud, et tahab jätta endale laiad lahmakad praeguse seisuga okupeeritud aladest. Lääne ametnikud räägivad, et Venemaa võib valmistuda uueks pealetungiks hiliskevadel või suvel.