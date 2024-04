WSJ: Päästke kliima roheliste käest

Teema, mille ta tõstatas, on igihaljas. Miks kangutab valitsus poliitikat, mis tõendatult ja avalikult tobedaks on osutunud? Selleks, et esmased entusiastid endale elektriauto ostaks, kulus miljardeid dollareid toetusi tootjatelt ja maksumaksja taskust – siililegi selge, et neid ei taheta. Eks mõni ju värava ette võetakse, kui soodsalt pakutakse. Aga õige hind on tuhandete võrra väiksem, kui kulub masina meisterdamiseks.