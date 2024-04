Kui rohelise tule annab ka senat – milles üldiselt ei kahelda –, võib president Biden käe alla panna juba teisipäeval. Sellisel juhul paisatakse Ukrainasse kiirkorras sõjavarustust, mille USA sõjavägi on transpordivalmis seadnud.

Kuna Ukraina olukord rindel on trööstitu ning Venemaa on okupeeritud alasid viimaste kuudega kindlustanud, siis otsustavat pööret abipakett tõenäoliselt ei too.