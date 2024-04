WSJ: Kui rahvas kaotab kindlustunde

On tõesti. «Ükski rahvas pole sellise veendumusega uskunud, et ajalool on eesmärk ja inimkonnal saatus, nagu juudid,» kirjutas ajaloolane Paul Johnson. Rabi Jonathan Sacks rääkis, et Egiptusest väljarändamise lugu põlvest põlve kandes veenavad juudid end, et kunagised tragöödiad pole määratud lõputult korduma.