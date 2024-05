WSJ: Kindlalt pukis, kindlustab Putin nüüd alliansse

Viimased kaks aastat on Putin soojendanud suhteid terve trobikonna riikidega, kes temaga sarnaselt USA ja Lääne suhtes skeptilised on. Iraan on saatnud droone. Põhja-Korea on tarninud laskemoona ja muud relvastust. Aafrikas on Putin religioosseid väärtusi rõhutades võitnud poolehoidjaid seal, kus enne Lääne poole vaadati. Ja kodumaine meedia on kõigiti võimendanud presidendi saavutusi läinud detsembrikuisel Lähis-Ida visiidil, kus too Gaza sõja asjus araabia maade ja USA vahele kiilu lüüa üritas.