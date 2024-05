WSJ: Putin kasutas paraadi, et põhjata Läänt

Neljapäeval kasutas Venemaa president lörtsihoogude vahele tekkinud pausi tunnistamaks, et riigil on rasked ajad ja toimumas suured muutused. Ühtlasi süüdistas ta Läänt globaalse konflikti õhutamises ning toonitas, et Venemaa on valmis mistahes ohtudele vastu astuma.

Putinil oli see juba 21. kord võidupühakõnet pidada. Tavaliselt on ta võtnud seda kui võimalust koondada rahvast kõige kallima kollektiivse mälestuse ümber, milleks on Hitleri Saksamaa alistamine. Ta on rõhutanud Venemaa võitmatust, mille alustalaks on kodanike solidaarsus.