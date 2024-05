Ühest küljest seletab Ukraina õhukaitse vähenenud efektiivsust tõsiasi, et Venemaa korraldab drooni- ja raketirünnakuid tihedamini ning kasutab relvi, mida on raskem tabada – nagu ballistilised raketid. Lisaks napib Kiievil aga Läänest saadud Patrioti süsteemide laskemoona, mis aga on olnud nende tõhusaim kaitse taoliste rünnakute eest.