WSJ: Miks Venemaa tahab Aafrikat

Aga mis sest Nigerist ikka? Suur ta ju on (umbes kaks Texast), aga merepiire pole ja enamjaolt igav liiv. Tõepoolest, uraanivarud on võimsad ja ohtrasti teisigi maavarasid, nagu kulda, kuid kõike seda on mujalgi – haruldusi pole. Oma 26 miljoni asuka ja sisemajanduse 15 miljardi dollarise kogutoodanguga on Niger üks vaesemaid ja vähem arenenumaid maid üldse. Pärast seda, kui 1960. aastal Prantsusmaast nimeliselt priiks saadi, on Niger virvendanud tsiviil- ja militaarvalitsuste vahel, ühed ebaefektiivsed mõlemad.