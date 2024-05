WSJ: Kas elektriauto aitab majandust?

Rohkem on moes küsida, kas elektriautod aitavad keskkonda. Vastus on, et CO2 arvestuses jah, kuigi laiemalt lähenedes sõltub kõik kõvasti sellest, kuidas genereeritakse neid liikuma lükkavat elektrit ning kust kougitakse akumaterjalid. Aga tagant tulevale tossule on riigiabi pikemat aega ehitunud, USA oma samuti.