WSJ: Euroopa näeb Vene sabotaaži märke, aga kõhkleb Kremlit süüdistamast

Salaoperatsioonidele on raske reageerida, kuna tõendid arvatavate rünnakute kohta – nagu katkenud merealune gaasitoru, läbilõigatud internetiühendus ja raudteeseisak – on tihtipeale ebapiisavad. Kaalukates kaasustes on potentsiaalseteks kahtlusalusteks kauba- või kalalaevad, mis on tegelenud pealtnäha legitiimse meretranspordi või traalimisega merepõhjas paikneva tundliku tehnika lähistel, mis samal ajal katki läks. Uurijad räägivad, et otseseid suhteid Vene võimudega on nendel alustel harva.