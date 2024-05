Donald Trump on kõnelenud Elon Muskiga nõuniku rollist võimaliku valimisvõidu puhul novembrikuistel USA presidendivalimistel – varasem hõõrumine meeste vahel on minevik.

Kursis olevate allikate sõnutsi pole midagi konkreetsemat paika pandud ning kõik on veel lahtine. Siiski tõid nad esile, et omavahel on arutatud võimalust, et Muskil oleks ametlik kanal näiteks piiripoliitika ja majanduse mõjutamiseks.