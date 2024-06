WSJ: Hää põhjus hääletada Trumpi poolt

Bideni justiitsministeerium proovib pokri pista presidendi peamist poliitilist rivaali. Muu hulgas väidetavate õigusrikkumiste eest, milles nende oma eriuurija ka Bidenit ennast süüdi usub olevat. (Aga vastutusele võtta ei taha, kuna avastas uurimise käigus, et president pole vaimselt piisavalt pädev.) Mis aga Donald Trumpi kongi torkamisse puutub, on asjad Bideni õnneks ja vabariigi õnnetuseks sedaviisi, et sõbralikud demokraadid New Yorgis tegid ropu töö ise ära.