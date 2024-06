Kui president Biden jaanuaris kongressiliidritega Ukraina rahastamise asju arutas, rääkis ta viie kursis oleva allika sõnutsi kohati vaat et sosinal, nii et mõned teda vaevu kuulsid. Lihtlabaseid asju luges ta paberilt, pidas pikki pause ning silmad vajusid vahel kinni kahtlaselt kauaks.

Kuus allikat ütlesid, et veebruaris nelja silma all Esindajatekoja spiikri Mike Johnsoniga vesteldes nimetas president pelgalt uuringuks administratsiooni äsjast poliitikamuutust, mis seab ohtu suuri energiaprojekte. Johnson olla kartnud, et Bidenil ei püsi enam meeles omaenda poliitika üksikasjad.