Vladimir Putin on esitlenud end kui globaalse stabiilsuse kaitsjat ja võimsa riigi liidrit, kes pakub Läänele jõulist alternatiivi nii majanduse, sõjanduse kui kultuuri areenil.

Üks kivi tema kapsaaias: Venemaa rahvaarv on olnud languses juba aastaid ning Ukraina sõda on ajanud asjad hullemaks.

Lääne hinnangul on lahinguväljal elu kaotanud vähemalt 150 000 venelast. Ligi miljon põgenes sõja puhkedes välismaale. Sündide arv on enam kui kahe aastakümne madalpunktis, üle keskmise on sündimus vähenenud mõnedes rindejoone lähedale jäävates piirkondades.