Ivan Drozd, tol ajal 28 aastat vana, oli kõhnaks jäänud ning käest viga saanud, nagu näis. Aga riided olid tuttavad ja naine oli kindel, et tema see on. Kaotsi läks Drozd, kui venelased vallutasid okupatsiooni alguses Dimeri, mis jääb Kiievist põhja poole.