WSJ: Ukraina tahab muuta end asendamatuks

Putin kompromisse ei usu, ütlevad nad – too arvab end vajavat tervet Ukrainat või lõviosa sellest, ega plaani peatust poolel teel.

Veel hullem on nende arvates aga see, et Putinil pole niivõrd vaja Ukraina üle oma lippu lehvima panna ja selle rikkusi oma lemmikoligarhidele jagada. Pigem plaanib ta kasutada alistatud Ukrainat taastamaks Vene impeeriumi.