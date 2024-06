Laevamaaklerite, omanike ja ühe rivaalriigi ametniku sõnutsi on tankerite arv Gaboni laevaregistris kerkinud üle saja. Lloyd’s List Intelligence’i hinnangul on enam kui 70 laeva omanik ebaselge ning nad on osa varilaevastikust, millega seilab sanktsioonialune nafta.