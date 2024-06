WSJ: Kaalulangetusravimite mõju vallandas hoopis uue buumi

Kaalulangetusravimite edu on pidu rõivatootjate ja -müüjate õuel. Ozempic ja teised salenemisravimid, mis on aidanud paljudel ameeriklastel märkimisväärselt langetada oma kehakaalu, on juba vähendanud nõudlust dieettoidu järele ja sundinud toidutootjaid muutma oma plaane, sest ameeriklased söövad nüüd vähem.