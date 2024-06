Maria Rosa Mayer Muños pidas veebis kunstigaleriid ja rääkis tuttavatele, et lahkus Argentiinast pärast seda, kui relvastatud jõuk teda Buenos Aireses röövis, kui ta peatas oma auto punase tule taga. Tema abikaasa Ludwig Gisch juhtis IT idufirmat. Nende naabrid keskklassi linnaosast Črnuče kirjeldasid paari kui normaalset ja vaikset ning ütlesid, et mõlemad jätsid endast mulje kui tõelistest maailmakodanikest: sõpradega suhtlesid mõlemad inglise või saksa keeles, aga oma poja ning tütrega, kes käisid Briti rahvusvahelises koolis, rääkisid aktsendipuhast hispaania keelt.