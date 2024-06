WSJ: Venemaa salastas üle aasta vanglas hoitud USA ajakirjaniku kohtupidamise

USA ametivõimud on nimetanud Gershkovichi Vene võimude poolt kinnipidamist alusetuks ja on pingutanud selle nimel, et saavutada tema vabastamine. Nii Gershkovich ise, tema tööandja The Wall Street Journal kui ka USA valitsus eitavad jõuliselt Vene võimude poolt ajakirjaniku vastu esitatud süüdistusi.