WSJ: Ukraina nutikamaks saanud droonid hiilivad Venemaa segajatest mööda

Droonid, mis pannakse kokku Ukrainas asuva ISR Defense droonitehase tootmisliinidel, on väliselt täpselt samasugused nagu enne Ukraina sõda valmistatud droonid, kuid nende komponendid on täielikult muutunud. Sõja arenedes on saanud selgeks, et tänapäevaseks sõjapidamiseks sobivad droonid peavad vastama palju kõrgematele nõuetele.