Viimastel kuudel on ekspansionistlik Venemaa ja eraklik Põhja-Korea vahetanud vastastikku kõike, toidust ja naftast laskemoona ja relvadeni. Kuna Ukraina sõja lõppu pole näha, on Venemaa president Vladimir Putin palunud Põhja-Korea liidril Kim Jong-unil aidata taastada Venemaa kokkukuivanud relvaarsenali ja laskemoonavarusid. Vastutasuks on Moskva lubanud jagada sõjalist tehnoloogiat Põhja-Koreaga, millel juba on niigi oma tuumarelv ja kiirendada Põhja-Korea relvastumistempot.