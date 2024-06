Luure- ja ründedroonid on tänaseks levinud niivõrd laialdaselt, et iga liigutust rindejoone lähistel võidakse silmata ja sihtida mõne minuti jooksul. Täheldamise välistamiseks on Ukraina ja Venemaa võtnud kasutusele kõiksugu väiksemaid, vaiksemaid ja vilkalt manööverdavaid masinaid, et vedada moona, evakueerida haavatuid – ja vahel isegi selleks, et sõdureid lahingusse saata.