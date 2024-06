WSJ: Kui Ukrainas rahuaken avaneks, oleks Bidenist tolku?

Selle kontole, et USA viimastel nädalatel Harkivi-taguste piirialade sihtimise suhtes sallivam on olnud, et maksa mainitud stsenaariumi kirjutada. Kuid arutelu on käima tõmmatud ning mingeid signaale siin siiski sisaldub. Euroopa liidrid Prantsusmaal ja Hollandis ning NATO peakorteris on kõnelenud löökide lubamisest sügavamale sisemaale. Juba Ukrainas paiknevate USA rakettidega jõuaks 16 Vene lennubaasini, mida praegu puutuda ei või. Olukorras, kus totaalseks efektiivseks õhukaitseks liialt laia Venemaa kohal ripub ka F-16 hävitajate vari, võiks Ameerika võtta senisest söekama lähenemise ning lõpuks ometi leida strateegia selle sõja lõpetamiseks.