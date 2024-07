Kursis olevate allikate sõnutsi on Amazon Web Services sõlmimas lepingut elektri saamiseks otse Constellation Energy tuumajaamast USA idarannikul. Constellation Energy on USA suurim tuumajaamaomanik. Märtsis soetas see Amazon.com’i tütarfirma 650 miljoni dollari eest tuumatoitega andmekeskuse Pennsylvanias.