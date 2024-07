Mäletatavasti on Klaus Schwab Maailma Majandusfoorumi (WEF) asutaja, kes Šveitsis Davosi vallas maailmakuulsat iga-aastast üritust peab. Vahetevahel kirjeldatakse seda sündmust kui globaalse kapitalismi kokkutulekut. Konkreetsemalt on see poliitikute ja aktivistide iga-aastane võimalus veenda Ameerika tegevjuhte mitte olema kapitalistid.

Härra Schwabi leivanumber on läbi aastate sama. Ta ütleb tegevjuhtidele, et inimesed on kaotanud usalduse selliste suurte institutsioonide vastu nagu nende omad. Seejärel ütleb ta neile, et usalduse taastamiseks tuleb unustada aktsionäride huvid ning teenida hoopis «asjaosalisi» nagu tema, kes ei pruugi olla ettevõtetes osalised, kuid kannavad endas tugevaid kliima- ja mitmekesisuse alaseid veendumusi.