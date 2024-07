Vaevalt kuu tagasi sai Euroopa šoki, kui kodanikud Euroopa Parlamendi valimistel parempoolsete parteide poole pöördusid – mõned neist värskevõitu protestierakonnad –, et edastada sõnum oma meeleheitest. Aga meenutamaks meile, et non sequitur ruulib, skeemitavad Euroopa Liidu ülikud uuesti etteotsa neidsamu liidreid, kelle valijad tagasi lükkasid.