WSJ: «Troonide mängu» uus Aasia hooaeg

Seepärast on enamikul ameeriklastel maailma poliitikast järjest raskem sotti saada. Autoritaarsed riigid nagu Hiina, Venemaa, Vietnam ja Põhja-Korea peidavad oma sisepoliitilised pinged saladuseloori taha ja tsensuuriteki alla. Demokraatiamaad nagu India, Indoneesia ja Jaapan on aga nii komplekssed ja USAst kultuuriliselt niivõrd erinevad, et isegi paljureisinud ja -lugenud ameeriklastel on raske end sealsete asjadega kursis hoida.