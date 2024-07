WSJ: Mõtestades ümber Trumpi ja Ukrainat

Neli päeva varem oli anonüümne ametnik serveerinud meile – nagu neil iga nelja aasta tagant tavaks on – värske portsu hüsteeriat sellest, kuidas Kreml internetis USA valijaid sihib. Mistahes taoline sihtimine on sotsiaalmeediaookeanis niivõrd tilluke tilgake, et ainsad inimesed, kes seda märkavad, ongi need CIA ja NSA friigid, kes selle välja nuhivad.