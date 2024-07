Kõigepealt tulid suunamudijad. Nüüd on mõned neist märganud, et tegelikult teenib rohkem raha tööstusharukaaslasi toetades.

Kuna kasumlik suunamudimine igaühel ei õnnestu, on kõrvalproduktina sündinud suunamudija assistendi amet. Paljud neist on ise endised suunamudijad, kes on omaenda sõnutsi avastanud pragmaatilisema viisi olla sotsiaalmeediaettevõtja ning tegeleda asjaga, mida armastavad.