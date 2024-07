Eelmise reede hommikul rüüpas India firmajuht Hemant Rathod Delhis konverentsitoas teed ja oli just tiimile pikka meili saatmas, kui arvuti segi pööras.

Äkitselt teatas tema HP-läpakas, et tahab restarti. Ta siis üritas, kui tulutult. Kümne minutiga värvusid surmasiniseks veel kolme kolleegi ekraanid tema ümber.

«Ma nii kaua kirjutasin ja lihvisin seda meili,» ütles ehitusmaterjalide firma Pidilite Industriesi esimene asepresident pool päeva hiljem telefonitsi, surnud läpakas ikka veel kotiga kaasas. «Ma tõesti loodan, et ta on seal ikka alles, et ma ei pea kõike uuesti kirjutama.»