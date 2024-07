WSJ: Kamala Harrise test

Juunikuisel luhtunud teledebatil demonstreeris Biden ilmekalt, miks ta juhiks ei kõlba. Sellel, kes Valges Majas tegelikult valitseb – kes ta ka poleks –, on läinud nädalaid, et alistuda ametis oleva presidendi poliitiliste väljavaadete reaalsusele. Aga nüüd teesklevad demokraadid, et Biden taandas kandidatuuri mitte oma praeguse seisundi pärast, vaid kuna tervis võib eelseisvatel aastatel halveneda. Loomulikult on see järjekordne paroodia. Igaühe vaimne tervis võib tulevikus halveneda. Ta kukkus konkurentsist välja, kuna kannatab kognitiivsete häirete all praegu. Seda, mida Biden debatil demonstreeris, on valijad märganud juba aastaid. Ja juba mitu kuud tagasi otsustas Bideni justiitsministeeriumi eriuurija, et presidendi mälu on süüdistuste esitamiseks liiga vilets – kuigi tõendeid teadliku seadusrikkumise kohta oli kuhjade kaupa.