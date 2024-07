Aastakümneid on Ameerika ja Hiina teadlased superarvutite vallas koostööd teinud. Nüüd, mil USA katsub takistada Hiina tehnoloogilist arengut, on too varjunud saladusloori taha ning ühest prominentsest rahvusvahelisest foorumist sootuks loobunud.