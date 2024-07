WSJ: Kes juhib USA valitsust?

Ja oht ei seisne vaid selles, et juhtimisvaakumit täidavad anonüümsed ja mittevalitud sooelukad. Sest tegemist võib olla iseäranis valelike isenditega, arvestades kuivõrd kestvalt ja järjekindlalt nad avalikkust veenda üritasid, et Biden on traks ja terane. Läinud pühapäeval tõid WSJ ajakirjanikud välja murettekitavaid hetki juba tema esimesest presidendiaastast ja igast järgnevast. Kirjeldades sinna kõrvale, kuidas Valge Maja kaader konstantselt eitas asju, mida tänaseks teavad kõik.