WSJ: Vladimir Putini kõige värskem probleem

Läinud aastal kergitas Venemaa Keskpank intressimäärad enam kui kahekordseks, et hindu taltsutada. Kummatigi jätkasid need tõusu ning kõvasti on kallinenud terve rida kaupu ja teenuseid alates kartulitest (tänavu juba 91 protsenti) kuni lennusõiduni (35 protsenti). Neil päevil plaanib keskpank kergitada intressimäära veelgi.