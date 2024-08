WSJ: Venemaad pole olümpial – ja venelased vaatavad end ogaraks

Esimest korda pärast nelja aastakümmet ei kanna Vene televisioon mänge üle, kuid piraatstriimingut on tõtanud pakkuma kümned sotsiaalmeediakanalid. Mõned neist edastasid avatseremooniat ja on näidanud võistlusi, nagu võimlemist ja korvpalli, kus venekeelne kommentaator ingliskeelsele kolleegile peale loeb. Internetiotsingud küsimusega, kuidas Pariisi suveolümpiat Venemaalt vaadata saab, on marulises kasvutrendis.