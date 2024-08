WSJ: Kiri WSJ peatoimetajalt

Suur au on olnud saada tuttavaks Evani perega – Ella, Mikhail, Danielle ja Anthony. Me oleme imetlenud nende rahu, tasakaalukust ja tarkust sellises pingelises olukorras. Ja võime vaid ette kujutada, millist rõõmu ja kergendust poja ja venna tagasitulek neile on valmistanud.

Ma olen uhke selle üle, kui jõuliselt WSJ toimetus ja Dow Jones töökaaslase toetuseks sõna võtsid ja tegutsesid. Nüüd võivad Evani arvukad sõbrad nii meedias kui mujal tema vabadusest tänumeelt tunda.

Kõik, kes Evani eest välja astusid ja tema vabanemise nimel tegutsesid – USA ja liitlaste valitsused, Kongress, meediatööstus, WSJ lugejad, vaba ajakirjanduse toetajad, meelevaldse vangistamise vastased, noorele Ameerika ajakirjanikule kaasatundjad –, teie panus oli hindamatu ja me peame seda väga-väga kalliks.

Minu kõige soojemad tänusõnad kuuluvad aga Evanile endale.

Kindlasti olid tema alusetul süüdimõistmisel mitmed sügavad tagamaad. Rünnata meediavabadust. Hoiatada Kremlist kirjutavaid ajakirjanikke. Külvata veel suuremaid pingeid Ameerika ja Venemaa suhetesse.

Kuid kõige selle keskel oli lihtsalt meie 32-aastane korrespondent Evan New Jerseyst, kes armastab kokata ja hoiab pöialt Londoni Arsenalile. Ja kes armastas käia Venemaal ja kirjutada sellest, mis seal toimub.

Ta inspireeris ja julgustas meid kõiki – näha teda kohtusaali klaaspuurist naeratamas ja sõrmedega südamemärke tegemas. Ja kõige selle keskel saime me temast niipalju rohkem teada ja mõistsime, miks nii paljud teda armastavad ja kalliks peavad.

Nüüd, mil ta taas kodus on, anname me talle nii palju aega kui ta vähegi vajab, et taastuda ja end ümbritsevaga kurssi viia ja rahulikult läbi mõelda, kuidas edasi. Me tahame teda ja kogu peret igal võimalikul viisil toetada ja ootame teda igatsusega toimetusse tagasi, kui on õige aeg.

Lõpetuseks veel kord suur tänu kõigile, kes aitasid tal koju saada. Ja me rõõmustame koos Evani ja teiste endiste vangidega, et nad oma pere keskel tagasi on.

Me oleme teiega,

Emma Tucker

Inglise keelest tõlkinud Urho Meister