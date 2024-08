WSJ: Burgerid, Botox ja Birkini käekotid: Hiina ja USA tarbimise kahanemisel on laiem mõju

McDonald’siga alustades ja Mercedes-Benziga lõpetades on juhtide jutt selline, et paljud Hiina ja USA tarbijad on kulutamist koomale tõmbamas. Sel on erinevad põhjused. Hiinas vähendavad nõudlust rikkiläinud eluasemeturg, palgasurve ja mure süngemaks muutuva majandusprognoosi pärast.