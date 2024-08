USA tööpuudus kasvab, aktsiad langevad ja riigivõlakirjade tootlus jääb kõvasti alla lühiajalistele intressimääradele. Need kõik on majanduslanguse märgid.

Kuid lähemal vaatlusel võib järeldada, et kuigi majanduslanguse oht on kasvanud, ei ole see USAs praegu kätte jõudnud. See vahetegemine on ülitähtis, sest tähendab, et pole veel liiga hilja peatada pööret halvemuse suunas. Kõik sõltub Föderaalreservist (Fed) ning investorite, tarbijate ja tööandjate ettearvamatutest meeleoludest.