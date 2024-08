Ta on maapoiss, kellest sai maailma rahvarohkeima riigi rahvuskangelane, valides spordiala, mida keegi teine tõsiselt ei võtnud. Ta on toeka kehaehitusega olümpiasportlane, kelle lainetavaid tumedaid juukseid talitseb võistlustel must pearätik. Ta on ühtlasi mees, kes kindlustas Indiale pöördelise kuldmedali kergejõustikus, lennutades oda Ameerika jalgpalli väljaku pikkuse jagu.