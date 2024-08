2024. aasta USA presidendivalimised võivad analüütikute hoiatuse kohaselt silmitsi seista välismaistelt mõjuagentidelt tuleneva enneolematu tehisintellekti (AI) toidetud võltsuudiste tulvaga. Wall Street Journali analüüs TikToki videotest tuvastas, et see juba käib.

Need viiruslikud välismaised võrgustikud on kaaperdanud TikToki viimistletud kaasamismasina oma valede ja mõnikord konflikte õhutavate väidetega. Pole selge, millised on nende kavatsused või kes on nende taga. TikToki sõnul on mõni neist kasumit taotlev. Küberjulgeoleku ekspertide sõnul on selliste rühmade eesmärk sageli kaose tekitamine.