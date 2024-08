See on üks Vene vägede taktika kasutamaks ära oma märkimisväärselt suuremat sõdurite arvu Ida-Ukrainas Donetski oblastis, mis on selgi nädalal Venemaa peamine sihtmärk ja intensiivistunud rünnakute koht, hoolimata Ukraina tungimisest Venemaale. Ukraina väed näevad vaeva, et neid tõrjuda.